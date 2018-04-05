В Красноярском крае стартовал творческий конкурс «Ты в ГТО, а значит — в теме!»

Жителей Красноярского края приглашают к участию в традиционном творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит — в теме!», который проводит отдел по внедрению ВФСК ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта.

В этом году конкурс пройдет в пяти номинациях: лучший пропагандистский видеоролик, лучшая фотография, лучший фотоколлаж, лучшее стихотворение и лучший талисман ВФСК ГТО.

Тема творческих работ должна быть напрямую связана с комплексом ГТО: раскрывать историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных спортивных возможностей и т.д. Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать приобщению к физической культуре.

Заявки на участие в конкурсе от жителей Красноярского края организаторы ждут до 27 июля. В каждой номинации к 9 августа будут определены два победителя — по итогам оценки экспертной комиссии и по итогам зрительского голосования, которое пройдет на сайте www.ipkfks.ru.

Что касается оформления творческих работ, то условия следующие:

— Конкурсные видеоролики в формате avi или mp4 продолжительностью не более 15 минут загрузить на сайт youtube.com;

— Фото и фотоколлаж, для создания которого можно использовать не более семи снимков, добавить в zip/rar–архив;

— Стихи (не более 1 страницы 14 шрифтом) прикрепить в файле Microsoft word;

— Талисман ВФСК ГТО может быть представлен различными способами: рисунок на бумаге, выполненный карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д. (работу предоставить в виде скана), изображение, выполненное при помощи графического редактора на компьютере.

Победителей и призеров наградят в торжественной обстановке, а их работы будут использоваться для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, радио и других средствах информации.

Подробная информация на сайте www.ipkfks.ru.