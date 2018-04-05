В Красноярском крае объявлен конкурс на символику ГТО

«Ты в ГТО, а значит — в теме!» — так сформулировали название в отделе по внедрению ВФСК ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта. Желающим предлагается разработать пропагандистский видеоролик, сделать фотографию, фотоколлаж, написать стихотворение и придумать талисман ВФСК ГТО. Главная задача — мотивировать красноярцев к ведению здорового образа жизни и способствовать приобщению к физической культуре.

Заявки на участие принимают до 27 июля. 9 августа в каждой номинации определят двух победителей — по оценкам экспертов и зрительского голосования, которое пройдет на сайте института.

К оформлению творческих работ предъявляются следующие условия:

— конкурсные видеоролики в формате avi или mp4 продолжительностью не более 15 минут загрузить на сайт youtube.com;

— фото и фотоколлаж, для создания которого можно использовать не более семи снимков, добавить в zip/rar–архив;

— стихи (не более 1 страницы 14 шрифтом) прикрепить в файле Microsoft word;

— талисман ВФСК ГТО может быть представлен любыми способами (работу предоставить в виде скана).