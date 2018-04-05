Авторадио с юбилеем поздравил Владимир ПУтин 

Авторадио сегодня 25. С юбилеем нас поздравляют коллеги, партнеры, звезд шоу-бизнеса, политики, спортсмены и, конечно, наши радиослушатели. Поздравительная телеграмма в адрес первого автомобильного радио пришла от президента. Владимир Путин подчеркнул, что «за прошедшую четверть века радиостанция добилась большого успеха, обрела преданных поклонников и сегодня по праву является одним из лидеров отечественного радиоэфира, признанным новатором в освоении передовых технологий. Настраиваясь на частоту любимого радио, миллионы людей в нашей стране и за её пределами знакомятся с актуальными, интересными новостями, слушают отличную музыку, получают заряд бодрости и хорошего настроения». Президент отдельно отметил деятельный вклад коллектива Авторадио «в реализацию востребованных просветительских, благотворительных инициатив, оказание информационной поддержки общественно значимым проектам, продвижения ценностей здорового образа жизни, повышения безопасности дорожного движения».