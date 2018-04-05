Изумительно красивые фото заката в Петрозаводске появились в Сети

Снимки сделала фотограф Арина Степенная. В Сети появились фотографии заката в Петрозаводске , которые были сделаны вчера, в среду 4 апреля, фотографом Ариной Степенной.

На закате перьевые облака окрасились в сочный земляничный, нежно-лососевый и карминово-красный цвета. На глазах менялись оттенки неба, рисуя необыкновенные картины, в которые потом с трудом веришь. Совершенно завораживающее зрелище,

— написала она на своей страничке в социальных сетях. Смотрите и наслаждайтесь