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Изумительно красивые фото заката в Петрозаводске появились в Сети
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Изумительно красивые фото заката в Петрозаводске появились в Сети 

Карельские вести 2 часа назад
Снимки сделала фотограф Арина Степенная. В Сети появились фотографии заката в Петрозаводске, которые были сделаны вчера, в среду 4 апреля, фотографом Ариной Степенной.
На закате перьевые облака окрасились в сочный земляничный, нежно-лососевый и карминово-красный цвета. На глазах менялись оттенки неба, рисуя необыкновенные картины, в которые потом с трудом веришь. Совершенно завораживающее зрелище,
— написала она на своей страничке в социальных сетях. Смотрите и наслаждайтесь
По материалам: ptzgovorit.ru
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