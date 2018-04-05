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Нелегальный покерный клуб ликвидировали в Подмосковье
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Нелегальный покерный клуб ликвидировали в Подмосковье 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Покерный клуб, замаскированный под кафе в поселке Пригородный, ликвидировали в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.
Установлено, что заведение работало законспирировано, преимущественно в ночные часы. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты. О предстоящих покерных турнирах потенциальные игроки узнавали с помощью смс-рассылок.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны 57-летний уроженец Закавказья и его 27-летний сын, являющиеся организаторами незаконного бизнеса, а также 2 активных участника группы в возрасте 31 и 54 лет», — рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 2 покерных стола, игровой терминал, колоды карт, игровые фишки различного номинала и другие предметы, необходимые для проведения азартных игр, поясняется в материале.
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