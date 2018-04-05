Нелегальный покерный клуб ликвидировали в Подмосковье

Покерный клуб, замаскированный под кафе в поселке Пригородный, ликвидировали в Подмосковье . Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Установлено, что заведение работало законспирировано, преимущественно в ночные часы. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты. О предстоящих покерных турнирах потенциальные игроки узнавали с помощью смс-рассылок.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны 57-летний уроженец Закавказья и его 27-летний сын, являющиеся организаторами незаконного бизнеса, а также 2 активных участника группы в возрасте 31 и 54 лет», — рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 2 покерных стола, игровой терминал, колоды карт, игровые фишки различного номинала и другие предметы, необходимые для проведения азартных игр, поясняется в материале.