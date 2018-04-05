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Стартует рейтингование библиотек Подмосковья
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Стартует рейтингование библиотек Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С 6 апреля начинается рейтингование 1036 библиотек Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры Московской области.
Впервые государственные и муниципальные библиотеки будут оцениваться в соответствии с «Требованиями к условиям деятельности библиотек Московской области», которые были утверждены в 2017 году. Новые требования нацелены на улучшение качества обслуживания населения, будут способствовать повышению информационной культуры читателей, обеспечат доступность, комфорт и безопасность читателей и сотрудников библиотек Подмосковья. Они будут учитываться как существующими государственными и муниципальными библиотеками, так и при строительстве новых
Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
По словам министра, в принятых требованиях впервые обозначены три формы обслуживания населения: по месту нахождения библиотеки, внестационарная (доставка пользователю, выездные читальные залы, передвижные библиотеки) и дистанционное обслуживание библиотек (на основе
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет). Эти нормы должны способствовать увеличению посещаемости библиотек Московской области.
Библиотеки Подмосковья будут оцениваться по десяти критериям. Основные из них — информатизация, безопасность и доступность для маломобильных групп граждан. Качество работы будет оцениваться и по актуальности библиотечного фонда (литература, изданная за последние 5 лет, должна составлять 40 процентов от всего фонда библиотеки), наличию абонентского пункта сети Интернет для читателей, доступного
Wi-Fi, электронного читательского билета (не менее
70-ти  процентов читателей), доступа к электронным библиотечным ресурсам (НЭБ, электронный читальный зал Президентской библиотеки, электронный каталог) и стопроцентного библиотечного фонда в электронном каталоге. Итоги рейтингования библиотек будут подведены в мае.
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