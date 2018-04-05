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Рейтинговую оценку подмосковных библиотек начнут с 6 апреля
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Рейтинговую оценку подмосковных библиотек начнут с 6 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 6 апреля впервые государственные и муниципальные библиотеки будут оцениваться в соответствии с «Требованиями к условиям деятельности библиотек Московской области», которые были утверждены в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
«С 6 апреля начинается рейтингование 1036 библиотек Московской области. Новые требования нацелены на улучшение качества обслуживания населения, будут способствовать повышению информационной культуры читателей, обеспечат доступность, комфорт и безопасность читателей и сотрудников библиотек Подмосковья. Они будут учитываться как существующими государственными и муниципальными библиотеками, так и при строительстве новых», — сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.
По словам министра, в принятых требованиях впервые обозначены три формы обслуживания населения: по месту нахождения библиотеки, внестационарная (доставка пользователю, выездные читальные залы, передвижные библиотеки) и дистанционное обслуживание библиотек (на основе интернета). Эти нормы должны способствовать увеличению посещаемости библиотек региона.
Библиотеки Подмосковья будут оцениваться по десяти критериям. Основные из них — «Информатизация», «Безопасность» и «Доступность для маломобильных групп граждан», отметила она.
«Качество работы библиотек будет оцениваться и по актуальности библиотечного фонда (литература, изданная за последние пять лет, должна составлять 40% от всего фонда); наличию абонентского пункта сети интернет для читателей, доступного Wi-Fi и электронного читательского билета (не менее 70% читателей); наличию доступа к электронным библиотечным ресурсам (НЭБ, электронный читальный зал Президентской библиотеки, электронный каталог) и 100-процентного библиотечного фонда в электронном каталоге», — пояснила Косарева.
Итоги рейтингования библиотек будут подведены в мае, заключила министр.
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