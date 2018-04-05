Как увеличить продажи с помощью информационных технологий

Семинар «Как запустить продажи на полную мощность: семь правил сохранения клиентов», организованный Компанией «Айтис» при поддержке Компании 1С-Битрикс, состоялся 30 марта. В нем приняли участие собственники бизнеса, руководители компаний, отделов маркетинга и продаж, IT-директора.

Конкуренция заставляет искать новые способы увеличения продаж: традиционные методы ведения бизнеса теряют свою актуальность и не обеспечивают сохранение рыночных позиций, а в некоторых случаях и совсем перестают приносить результаты. Клиента перестали устраивать стандартные подходы, сегодня требуется выстраивать персонифицированные отношения — о современных тенденциях и устаревающих стереотипах в бизнесе рассказал руководитель проектов компании «Айтис» Андрей Галинов. По его словам, чтобы сохранить конкурентоспособность, нужно работать на опережение: предлагать покупателю то, потребность в чем он еще не успел осознать. Современные технологии помогают быстро прогнозировать спрос с помощью анализа предыдущих покупок клиента. Если раньше для аналитики и формирования новых предложений требовалось много времени и трудозатрат, то сейчас этот процесс автоматизирован и иногда занимает тысячные доли секунды.

Еще одна технология, которая может применяться как для автоматизации внутренних процессов компании, так и для повышения продаж — технология распознавания лиц в сочетании с нейронными сетями. Эта технология уже получила множество применений: автоматизированный учет рабочего времени, анализ офлайн трафика и конверсии посетителей магазина, системы повышения лояльности без использования карточек. Например, использование данной технологии в CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), позволяет продавцу «узнавать клиента в лицо», приветствовать его по имени, делать предложения в соответствии с личными предпочтениями, о которых можно узнать из истории более ранних покупок и открытых данных в соцсетях в режиме реального времени. Уже сейчас в CRM могут подгружаться данные из сети «ВКонтакте», — прокомментировал Андрей Галинов.

Кроме этого, в 2018 году Битрикс24 разработал еще несколько инструментов, работающих на основе распознавания лиц. Например, Face-трекер, который позволяет автоматически подсчитывать клиентов в офлайн, например, тех, которые посетили кафе или магазин, проанализировать конверсию (узнать соотношение посетителей и покупок), а также выяснить, кто пришел впервые, а кто — повторно.

Если технологию распознавания лиц подключить к 1С, то дисконтные карточки будут не нужны — система распознает клиента по лицу и сама предложит скидку.

Что касается оптимизации внутренних процессов в компании, то Битрикс24Time с помощью распознавания лиц дает возможность контроля рабочего времени сотрудников, например, при помощи камеры на планшете, установленном у входа можно фиксировать, когда сотрудники приходят в офис, когда уходят на обед, домой и т.д., автоматически подсчитывать реальную продолжительность рабочего дня.

Также Битрикс24 помогает объединить в единое информационное пространство производственные и организационные процессы компании. Что это дает компании, и как навести порядок в рабочем хаосе, рассказал директор по продажам компании «Айтис» Евгений Русов. По его словам, когда мы ставим задачу сотруднику, мы не понимаем, как он ее выполняет. Но Битрикс24 позволяет видеть всю структуру компании с помощью функции «Управление задачами и проектами». Это повышает эффективность совместной работы, обеспечивает прозрачный и управляемый документооборот, контроль всех процессов: когда один из сотрудников на больничном, в отпуске или уволился — бывает непросто найти «концы» — неизвестно, где он хранит документы, часть информации осталась только у него в голове и т.д. Битрикс24 позволяет всю информацию и документы консолидировать и хранить в облаке, что снижает зависимость компании от отдельных сотрудников. Самим сотрудникам CRM помогает планировать рабочий день: менеджер видит, какие дела у него запланированы на сегодня, какие на завтра, какие просрочены.

CRM-маркетинг позволяет работать с базой клиентов: сегментировать их по различным признакам, рассылать письма целевым группам или обзванивать их и т.д. При этом для типовых и повторяющихся действий можно использовать роботов: они делают массовые рассылки в определенные даты, например, когда нужно напомнить клиентам или сотрудникам о чем-либо, запускают акции в соцсетях. Робот снижает влияние человеческого фактора, особенно в тех случаях, когда сотрудники забывают или не успевают. С помощью роботов можно также автоматизировать повторные продажи, когда клиенту с определенной периодичностью требуется приобретение одного и того же продукта или услуги. Роботы помогают также автоматизировать аналитику — для людей эта работа трудоемка, и делают они ее в разы дольше.

Секретами быстрого привлечения и найма квалифицированных специалистов по продажам с помощью Битрикс24 поделился директор компании «Академия продаж» Петр Кудасов. Он рассказал о трех простых способах нанять продавца за 3 дня, а также о том, как привлечь в компанию супер-бойцов продаж. В частности, Петр Кудасов рассказал, как проводить блиц-интервью, рекомендовал избегать излишних ограничений при описании вакансий, обеспечивать максимально широкий охват возможных кандидатов, проверять все, что написано в резюме и не доверять своим первым впечатлениям на собеседовании, иметь ясное понимание того, чем именно будет заниматься вновь принимаемый сотрудник и использовать при найме сотрудников современные инструменты автоматизации.

Причины, по которым компании обычно теряют клиентов, перечислил продакт-менеджер компании «Айтис» Сергей Жуперин. Они «традиционны» для многих: компании не сохраняют звонки клиентов и не записывают суть их обращений, теряют историю взаимодействия и достигнутых договоренностей. Кроме этого, часто бывает, что с компанией невозможно связаться, менеджеры забывают перезвонить клиенту или отвечают медленно, пропускают звонки, теряют заявки. Но сейчас, привыкнув к общению в соцсетях, клиент хочет персонального подхода и моментальных ответов. Увеличить скорость коммуникации с клиентом и уменьшить при этом человеческий фактор помогают цифровые технологии. Например, CRM позволяет так настроить коммуникации с клиентом, чтобы он мог связаться с компанией и получить ответ с помощью любого удобного для него средства связи: по телефону, из соцсетей и мессенджеров, по электронной почте, с сайта — менеджер видит все возможные каналы связи в одном окне и отвечает по тому каналу, который наиболее удобен для клиента и в то время, когда клиент ожидает.

С другой стороны, программа упрощает и работу менеджера — ему не нужно ничего объяснять: программа автоматически знакомит с регламентом и помогает его выполнить, подсказывает, какие задачи и в какие сроки следует решить. Руководителю это дает возможность контроля деятельности подчиненных: благодаря счетчикам и отчетам, он видит, кто как работает.

Кроме этого, перенос бизнеса в цифровой формат помогает решать организационные вопросы и упрощать проектную работу, без длительных совещаний и согласований. Механизм такой работы описал руководитель проектов компании «Айтис» Сергей Севиров. По его словам, обычно офисные сотрудники имеют на своих столах множество «напоминалок» — стикеров и бумажек, на которых записаны несделанные дела и незаконченные задачи, чьи-то просьбы и т.д. Эти бумажки все время теряются, из-за чего срываются сроки, не выполняются обязательства, снижается эффективность. Чтобы этого не происходило, планирование задач можно перенести в Битрикс24. Создавая задачу, руководитель назначает ответственных, сроки выполнения и со своего компьютера может следить за ходом ее реализации, анализировать возникающие проблемы. Если есть необходимость обсуждения задачи или проблемы, или нужно задать вопрос, в Битрикс24 есть возможность объединять сотрудников в «Рабочие группы» и «Проекты», использовать чат и огромное количество других инструментов для коммуникаций и взаимодействия. При этом в «Проектах» есть ответственный за результат, ресурсы и сроки, в то время как «Группы» создаются для длительного сотрудничества или обсуждения какой-либо темы, в них нет ответственных, ограничений по ресурсам и срокам. И «Группы» и «Проекты» могут быть как открытыми (для всех сотрудников), так и закрытыми (только для определенного круга лиц).

О том, как все это работает на практике, на примере реализованных проектов и кейсов рассказал генеральный директор Компании «Айтис» Дмитрий Попов . Задачи, которые решает автоматизация, в основном связаны с созданием и объединением в единое информационное пространство как разных процессов одной компании, так и объединения в одно пространство нескольких компаний холдинга. Кроме того, некоторым компаниям необходимо ввести в уже работающую систему новый бизнес-процесс, например, интернет-магазин; или перейти с облачной версии информационной системы на коробочную; или с одной системы на другую; или интегрировать свою систему с другими внешними сервисами.

Современные технологии проникают не только в отношения между компанией и клиентами, но и позволяют предприятию работать со своими сотрудниками, укрепляя внутренние коммуникации. Например, в одной из нижегородских компаний были установлены сервисы «Поздравление с днем рождения», «Благодарности», «Электронная библиотека».

Также Дмитрий Попов рекомендовал задуматься об автоматизации тех процессов, которые занимают много времени, ресурсов и несут большие издержки: даже если к ним не применимы базовые решения Битрикс24, всегда есть возможность воспользоваться услугами Компании Айтис по доработке, а также готовыми приложениями из Market Place.