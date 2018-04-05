Ещё
Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Медиум из Шотландии обратилась в полицию с жалобами на гадалку-самозванку, которая общается с клиентами от ее имени через социальные сети. Об этом сообщает издание Evening Express.
Морин Смит (Maureen Smith) уже тридцать лет зарабатывает на жизнь спиритическими сеансами, то есть «общением с мертвыми родственниками» клиентов. Она обнаружила, что кто-то использует ее имя, когда ее мужу пришло сообщение от самозванки с ее именем. Ненастоящая Смит предложила ему заплатить десять фунтов (810 рублей) за предсказание будущего. «Разумеется, он знал, что это прислала ему не я, и я вообще не консультирую по интернету. Это сильно встревожило меня», — рассказала Смит.
Из разговоров с клиентами гадалка выяснила, что самозванка писала многим из них, предлагала консультации по телефону и просила скинуть данные о кредитной карте.
«Меня немного пугает, что какой-то жулик переписывался от моего лица и хотел разрушить мою наработанную годами репутацию», — добавила она. Смит отправила всем своим подписчикам предупреждения и обратилась в полицию.
Сотрудница полиции отметила, что по ее обращению не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве, а просто дали гадалке несколько советов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова48
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции265
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании106
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»649
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение