Куда родина пошлёт. Почему в этом году сократилось количество призывников

Выздоровел? Можно в армию!

Нынешний призыв и в целом по стране самый маленький за последнее десятилетие. В крайвоенкомате это объясняют тем, что армия в большей степени сейчас ориентируется на контрактников, поэтому потребность в срочниках уменьшается.

Серьёзных новшеств в этой призывной кампании нет. За исключением того, что президент в декабре внёс изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые дают молодым людям до 27 лет, ранее признанным непригодными для военной службы, снова пройти медкомиссию и при положительном заключении перевестись из запаса в ряды призывников.

«До 2005 года подобное положение существовало. Тем, кто имел отсрочку по состоянию здоровья, нужно было каждые три года проходить переосвидетельствование, и если проблема оказывалась решённой, парня отправляли служить, — пояснил начальник призывного отдела крайвоенкомата Вячеслав Раджабов. — В 2005 году эту норму упразднили, а теперь опять вернули, но в лайт-версии: теперь на повторную медкомиссию — только по доброй воле. В ставропольском военкомате таких заявлений пока нет».

За рубеж — самых лучших

Южную Осетию и Первые отправки в части уже 16 апреля. Традиционно большую часть ставропольских призывников отправляют служить в Сухопутные войска. Много ребят остаётся в Южном военном округе. В крае — в основном те, у кого сложное семейное положение. Избранных отправляют на российские базы за рубежом — в Армению Абхазию . Желающих попасть туда много. Если срочнику, который служит на территории России , ежемесячно платят 2 тысячи рублей, то на зарубежных базах зарплата доходит до 15 тысяч рублей. Но отбирают туда тщательно. Личное дело изучают чуть ли не под микроскопом, включая судимости у близких родственников. Любая помарка в биографии может стать препятствием.

У ребят, которые уже получили высшее или среднее профессиональное образование, есть возможность сразу заключить контракт, минимальная длительность — 2 года. Срочники по-прежнему служат год.

В Кремлёвский полк в этот призыв Ставрополье отправляет 15 юношей, в войска Росгвардии — 19. В Пограничные войска срочников не берут: уже много лет там только контрактники.

Нечего скрывать

«В военкоматах городов и районов края собирают данные, формируют личные дела, проводят медкомиссии, — говорит военком Ставрополья Владимир Тельнов . — Родители могут присутствовать на призывных комиссиях вместе со своими сыновьями, высказывать пожелания по поводу предстоящей службы. Мнение призывника и родителей, как правило, учитывается».

Отправка в войска идёт из сборного пункта в Ставрополе . Ребята ночуют в казармах, питаются в столовой, условия — комфортные. Именно сюда приезжают за новобранцами так называемые покупатели — представители воинских частей. Смотрят личные дела, беседуют с призывниками.

Перед отправкой молодым людям выдают полное обмундирование. В часть с группой призывников могут отправиться и родители, но за свой счёт. Многим хочется посмотреть, где сын будет служить, убедиться, что обстановка нормальная.

«Дедовщины сегодня нет, — уверяет Владимир Тельнов. — Если происходит что-то негативное, солдат всегда может сообщить об этом в соответствующие органы: телефоны военной прокуратуры, контрразведки в каждой части на видном месте. Если у родителей есть какая-то тревожная информация, нужно обратиться к нам, мы поможем разобраться. Вплоть до того, что вместе съездим в часть, организуем встречу с сыном, выслушаем. При наличии криминала передадим материалы в правоохранительные органы ».

При необходимости солдата могут отправить в другую часть. Переводы практикуются и в случае, если семейные обстоятельства изменились в худшую сторону. Военкомат быстро собирает пакет необходимых документов и переводит солдата дослуживать в ближайшее к дому подразделение.