Флаг Ростовского онкоинститута водружен на высоте 5 тысяч метров в Гималаях 

Онкомаммолог Ростовского научно-исследовательского онкологического института Татьяна Аушева совершила восхождение на гору Тсерко Ри в Гималаях и водрузила на высоте 5000 метров флаг учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации. Альпинизмом врач и учёный Татьяна Аушева занимается уже 8 лет. Покорять вершину за вершиной ее вдохновил супруг — увлеченный альпинист со стажем. За это время Татьяна совершила восхождение на гору Фишт, гору Надежда, пик Советский воин, пик Юхина на Памире и покорила Эльбрус. — Вершина Тсерко Ри в Гималаях с точки зрения альпинизма не имеет особого интереса, но с этой горы открываются такие роскошные виды! Это одно из самых красивых мест на планете, — делится впечатлениями врач. Восхождение на вершину Тсерко Ри — только часть большого горного похода в Непале. Путешествие длилось три недели. Вместе с супругом Татьяна преодолела по горной местности расстояние около 200 км. Альпинисты прошли вдоль долины реки Марсъянди, совершив полукольцо вокруг горного массива Аннапурна. Потом отправились в национальный парк Лангтанг, который находится на севере Непала. Несколько лет назад эта территория сильно пострадала от землетрясения, число оборудованных мест отдыха для альпинистов значительно сократилось. Проходя маршрут, путники не знали, доберутся ли к месту ночлега до темноты, поэтому преодолевали более 20 километров в день. Ростовчане совершили восхождение к озерам Госайкунда и поднялись на вершину Тсерко Ри (5033м), где Татьяна и установила флаг родного института. Татьяна Аушева активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. В детстве она была освобождена от уроков физкультуры, но чтобы заниматься альпинизмом, необходимо крепкое здоровье и хорошая физическая форма. Будущая скалолазка стала активно тренироваться и сейчас без труда пробегает по десять километров в день.