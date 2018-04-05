ПФР изменил порядок представления персотчетности

Ведомство отметило, что начиная с марта текущего года компании, где нет наемных работников, а руководитель является единственным участником, должны подавать персотчетность:

СЗВ-М начиная с отчетной кампании за март 2018 года; СЗВ-СТАЖ — начиная с отчетности за текущий год.

Чиновники как в такой ситуации страхователи должны заполнить СЗВ-СТАЖ:

— в графах 6 и 7 «Период работы с… по…» — нужно прописать период нахождения в статусе руководителя — единственного учредителя в пределах дат отчетного года;

— в графе 11 «Исчисление страхового стажа. Дополнительные сведения» — если в течение года не было выплат руководителю указывается код «НЕОПЛ».