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ПФР изменил порядок представления персотчетности
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ПФР изменил порядок представления персотчетности 

Время бухгалтера 1 час назад
Ведомство отметило, что начиная с марта текущего года компании, где нет наемных работников, а руководитель является единственным участником, должны подавать персотчетность:
СЗВ-М начиная с отчетной кампании за март 2018 года; СЗВ-СТАЖ — начиная с отчетности за текущий год.
Чиновники как в такой ситуации страхователи должны заполнить СЗВ-СТАЖ:
— в графах 6 и 7 «Период работы с… по…» — нужно прописать период нахождения в статусе руководителя — единственного учредителя в пределах дат отчетного года;
— в графе 11 «Исчисление страхового стажа. Дополнительные сведения» — если в течение года не было выплат руководителю указывается код «НЕОПЛ».
По всем вопросам, связанным с заполнением персотчетности, ПФР рекомендует обращаться по телефонам «горячей» линии.
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