Ещё
В общественном туалете Махачкалы нашли труп обезображенного младенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В общественном туалете Махачкалы нашли труп обезображенного младенца 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
В общественном туалете Махачкалы нашли труп обезображенного младенцаТруп новорожденного ребенка нашли вчера вечером в общественном туалете Махачкалы, сообщают популярные в республике группы в Instagram.
По словам свидетелей, труп ребенка вероятно всего пролежал на этом месте более суток, поскольку был загрызен собаками, что не дает узнать пол новорожденного.
Пользователи сети уже успели в многочисленных комментариях обвинить мать ребенка в бесчеловечной жестокости за убийство новорожденного.
«Неужели нельзя перед роддомом, перед чьим-то домом оставить? Почему не ищут таких матерей и не сажают? Почему нет закона, чтобы за такое сажали?», — пишет один пользователь.
«Пусть власти введут бесплатные аборты, как в некоторых странах, тогда и нежелательные дети не будут появляться и всякий биомусор не будет вырастать», — пишет другой пользователь.
«Гуляют, встречаются, общаются, детей сделают и находят выход от них избавиться… И мужики, и бабы, которые так поступают, НЕЛЮДИ!
Ответственность лежит не только на девушке, но и на том, кто ребенка помогал делать. Задумайтесь, молодежь», — пишет третий.
По словам пользователей, на месте уже работают следственные органы, но в управлении пока ситуацию никак не прокомментировали.
Mirmol.ru: последние новости
Самый пластичный дагестанец планеты приговорен к 22 годам за совращение малолетней Освобожден от должности вице-премьер правительства Дагестана Билал Омаров Васильев: «Заявление Танки Ибрагимова об уходе с поста я принял»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова48
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции265
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании106
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»649
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение