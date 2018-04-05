В общественном туалете Махачкалы нашли труп обезображенного младенца

В общественном туалете Махачкалы нашли труп обезображенного младенцаТруп новорожденного ребенка нашли вчера вечером в общественном туалете Махачкалы, сообщают популярные в республике группы в Instagram.

По словам свидетелей, труп ребенка вероятно всего пролежал на этом месте более суток, поскольку был загрызен собаками, что не дает узнать пол новорожденного.

Пользователи сети уже успели в многочисленных комментариях обвинить мать ребенка в бесчеловечной жестокости за убийство новорожденного.

«Неужели нельзя перед роддомом, перед чьим-то домом оставить? Почему не ищут таких матерей и не сажают? Почему нет закона, чтобы за такое сажали?», — пишет один пользователь.

«Пусть власти введут бесплатные аборты, как в некоторых странах, тогда и нежелательные дети не будут появляться и всякий биомусор не будет вырастать», — пишет другой пользователь.

«Гуляют, встречаются, общаются, детей сделают и находят выход от них избавиться… И мужики, и бабы, которые так поступают, НЕЛЮДИ!

Ответственность лежит не только на девушке, но и на том, кто ребенка помогал делать. Задумайтесь, молодежь», — пишет третий.

По словам пользователей, на месте уже работают следственные органы, но в управлении пока ситуацию никак не прокомментировали.