Не узнать: Анна Семенович похудела в самых неожиданных местах

А поклонникам понравилось!

Кто бы мог подумать, что обычное весеннее селфи звезды с букетом желтых тюльпанов вызовет у фанатов такой ажиотаж? А все дело в том, что на снимке видно: Семенович резко похудела. Где те самые еще недавно пухлые щечки? Четко очерченные скулы и подбородок — вот новый образ Анны. Весьма соблазнительный, надо сказать.

Анна сейчас

Анна всего пару недель назад

«Что вы сделали с лицом? Совсем другая здесь», «На ужин у вас, наверное, один огурчик и два помидорчика?», — стали интересоваться фолловеры в комментариях. Правда, некоторые прелположили, что похудевшее лицо Семенович — всего лишь заслуга фоторедакторов. А звезда, будто специально поддерживая интригу, не спешит публиковать фото, на котором было бы видно ее фигуру.

Кстати, еще в конце зимы поклонники певицы увидели, что в последнее время та здорово скинула вес. И если год назад, отдыхая на Бали, Анна фотографировалась на пляжах исключительно в закрытых длинных платьях, то теперь может запросто позволить себе фотосессию в откровенном купальнике.

Певица как-то признавалась, что тщательно следит за питанием. «Главное мое правило — больше белка, как можно меньше жира. Поэтому из мяса я чаще всего ем индейку. Даже в моем графике я могу найти 5 минут для приготовления стейка из индейки», — рассказывала Семенович подписчикам.

А не так давно у Анны появилось новое увлечение, которое сказалось и на ее внешнем виде. «Я давно увлекаюсь психологией и разными дыхательными практиками. Сейчас решила начать осваивать йогу, но пока я в этом деле новичок», — поделилась певица в социальных сетях.

Так что теперь подписчики наверняка будут с удвоенным интересом следить за новыми фото своей любимицы. Главное, чтобы с похудением не уменьшился размер ее шикарного бюста. А то без этой «визитной карточки» фанаты звездную красавицу точно не узнают.

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