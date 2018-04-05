Фотографии, которые поставили науку в тупик

С момента появления графических редакторов снимки потусторонних тварей, НЛО и вообще чего угодно стали делом обыденным. Достаточно посмотреть пару уроков по фотошопу, чтобы и самому наклепать сколько угодно «свидетельств» о свидании с пришельцами. Но еще лет тридцать назад никакого фотошопа не было и в помине — а вот эти фотографии были. Над ними, между прочим, ломали головы лучшие специалисты НАСА и не нашли никакого объяснения происходящему.

Космонавт

Фотография была сделана Джимом Темплтоном в 1964 году. Фигура за девочкой в кадре не присутствовала — можете себе представить, как испугалась семья при распечатке снимка.

Путешественник во времени

Обратите внимание на человека в темных очках и футболке. Снимок был сделан в 1940 году, а парень выглядит так, будто пришел из гораздо более позднего времени. Исследователи называют снимок «Путешественник во времени».

Звонок

А вот обычная, на первый взгляд, фотография прогуливающихся девушек. Вот только одна из них разговаривает по сотовому телефону — и это в 1938 году!

Леди Бабушка

Момент убийства Джона Кеннеди , 1963 год. Все люди бегут в укрытие при звуке выстрелов, лишь эта странная женщина стоит и снимает все на камеру. Впоследствии детективы так и не смогли найти ее в рядах очевидцев, а в деле об убийстве она значится как «Леди Бабушка».

Охота на орбите

В 1960 году странный объект был обнаружен на орбите Земли и ученые до сих пор не могут понять, что же это такое на самом деле. Удивительно, но аналогичные объекты появлялись еще несколько раз в течение следующих десяти лет.

Группа друзей сделала этот снимок во время похода по лесам Йосемити. При распечатке на фото оказалась некая странная человекоподобная фигура — а туристы в один голос утверждали, что не видели ничего подобного.

Убийство в Амитвилле

В 1976 году полицейские расследовали череду странных убийств, случившихся в Амитвилле. При съемке на месте преступления, сотрудники не видели ничего подозрительного. Однако, уже через несколько лет на одном из фото проявилась фигура маленького мальчика с белыми глазами, стоящего в проеме дверей.

Безымянная тварь

Во время Гражданской войны в Америке 1864 года группа солдат утверждала, что на них напало это странное существо.

Дух дома

Многие люди рассматривают этот снимок как хорошую мистификацию, но анализ фотографии не показал никаких искусственных изменений. Присмотритесь внимательно: с потолка свисает странная и пугающая фигура.

Призрак каньона

Джо Сандей встал на самом краю обрыва в Гранд-Каньоне — парню казалось, что получится отличный снимок. Снимок и в самом деле получился отличным, особенно удался преследователь Джо, спрятавшийся за деревьями.

Морское чудовище

В марте 1965 года побережье острова Кука было забито взбудораженными рыбаками. Один из катеров наткнулся на подводного змея, неизвестного науке и охота длилась целый месяц. К сожалению, зверь канул в бездну.