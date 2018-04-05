Открыт приём заявок на конкурс «Тургеневская девушка-2018»

Орле стартовал прием заявок на Межрегиональный конкурс интеллекта и творчества «Тургеневская девушка — 2018», посвящённый 200-летию со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов и пройдёт с 1 апреля по 20 октября 2018 года. Побороться за звание Тургеневской девушки смогут жительницы регионов России в возрасте 16-22 лет.

Для участия в заочном этапе необходимо до 1 июля 2018 года прислать конкурсные материалы (заявку, фотографии, характеристику, видеоматериал и эссе) на электронную почту Орловского областного центра народного творчества oocnt57@yandex.ru.

Входе второго очного этапа будет выбрана победительница. Конкурс состоится в Орле 19-20 октября. Жюри назовёт имя «Тургеневской девушки — 2018».

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