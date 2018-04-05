Ещё
Открыт приём заявок на конкурс «Тургеневская девушка-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыт приём заявок на конкурс «Тургеневская девушка-2018» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орле стартовал прием заявок на Межрегиональный конкурс интеллекта и творчества «Тургеневская девушка — 2018», посвящённый 200-летию со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева.
Конкурс будет состоять из нескольких этапов и пройдёт с 1 апреля по 20 октября 2018 года. Побороться за звание Тургеневской девушки смогут жительницы регионов России в возрасте 16-22 лет.
Для участия в заочном этапе необходимо до 1 июля 2018 года прислать конкурсные материалы (заявку, фотографии, характеристику, видеоматериал и эссе) на электронную почту Орловского областного центра народного творчества oocnt57@yandex.ru.
Входе второго очного этапа будет выбрана победительница. Конкурс состоится в Орле 19-20 октября. Жюри назовёт имя «Тургеневской девушки — 2018».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Стало известно, кто из «Тургеневских девушек» отправится в Париж
Сообщение Открыт приём заявок на конкурс «Тургеневская девушка-2018» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловские депутаты и общественники «принюхались» к заводу ПВХ-покрытий В Орле подвели предварительные итоги проверки ТЦ Федеральные трассы Воронежа и Орла получат совместное финансирование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова48
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции265
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании106
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»649
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение