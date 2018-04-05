На Кубани дорабатывают закон о пострадавших дольщиках

В Законодательном собрании Красногорского края прошло заседание рабочей группы под председательством руководителя комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Лыбанева . Они обсудили подготовку ко второму чтению проекта закона «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края», сообщает пресс-служба ЗСК.

«ФедералПресс» напоминает, что кубанские депутаты в первом чтении приняли законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков, которые решат достроить инвестиционно непривлекательные объекты.

Лыбанев в начале собрания уточнил, что в целях урегулирования пробела в законах о защите прав членов ЖСК е комитет совместно с краевым департаментом по надзору в строительной сфере подготовил обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву

Во время обсуждений, директор краснодарского департамента строительства Максим Карпенко поднял вопросы определения понятия инвестора-застройщика и критериев оценки стоимости земельного участка для компенсации затрат инвестора. Также изучалась проблема максимально эффективного применения потенциала компаний-застройщиков и возможность работы сразу нескольких из них на одном объекте, предоставления им не одного, а двух участков.

Все озвученные предложения будут обобщены и внесены в проект закона. Его доработка продолжится на следующей неделе.