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На Кубани дорабатывают закон о пострадавших дольщиках
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На Кубани дорабатывают закон о пострадавших дольщиках 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Законодательном собрании Красногорского края прошло заседание рабочей группы под председательством руководителя комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Лыбанева. Они обсудили подготовку ко второму чтению проекта закона «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края», сообщает пресс-служба ЗСК.
«ФедералПресс» напоминает, что кубанские депутаты в первом чтении приняли законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков, которые решат достроить инвестиционно непривлекательные объекты.
Лыбанев в начале собрания уточнил, что в целях урегулирования пробела в законах о защите прав членов ЖСК е комитет совместно с краевым департаментом по надзору в строительной сфере подготовил обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву.
Во время обсуждений, директор краснодарского департамента строительства Максим Карпенко поднял вопросы определения понятия инвестора-застройщика и критериев оценки стоимости земельного участка для компенсации затрат инвестора. Также изучалась проблема максимально эффективного применения потенциала компаний-застройщиков и возможность работы сразу нескольких из них на одном объекте, предоставления им не одного, а двух участков.
Все озвученные предложения будут обобщены и внесены в проект закона. Его доработка продолжится на следующей неделе.
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