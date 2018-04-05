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На территории петрозаводского вокзала собрали семена голубых елей
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На территории петрозаводского вокзала собрали семена голубых елей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Студенты Петрозаводского лесотехнического техникума планируют вырастить хвойные саженцы и подарить их к окончанию реконструкции железнодорожного вокзала. Фото с сайта: monuments.karelia.ru  Вчера, 4 апреля все жители и гости карельской столицы, прибывающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска, могли поучаствовать в экологической акции, сообщает пресс-центр РЖД.
Она была посвящена защите и приумножению природных богатств города. Карельские железнодорожники также активно поддержали инициативу студентов Петрозаводского лесотехнического техникума и организовали сбор семян с голубых елей, которые растут на территории вокзального комплекса.
В рамках учебного процесса студенты планируют сделать специальный уголок на территории техникума, где из полученных семян будут выращивать хвойные саженцы. В среднем такой процесс занимает до двух лет, и студенты хотят успеть подарить их до окончания реконструкции вокзала, которую планируется завершить к 100-летнему юбилею Республики Карелия в 2020 году.
ОАО «РЖД» уже не первый раз поддерживает экологические акции. Так, в 2017 году в ходе организуемых железнодорожниками субботников по всей Карелии было высажено более 1700 деревьев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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