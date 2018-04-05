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Курян оштрафовали за перемещение чернозёма
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Курян оштрафовали за перемещение чернозёма 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Нарушителями оказались жители Краснознаменского сельсовета Касторенского района
Выявил противозаконные действия инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Он обнаружил, что жители Краснознаменского сельсовета Касторенского района самовольно снимали и перемещали плодородный слой почвы.
— Соответствующие документы, дающие право на проведение земельных работ, а именно проект рекультивации нарушенных земель, разрешение от собственника физическими лицами предоставлены не были, — отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Краждан привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа за это нарушение для физических лиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей.
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