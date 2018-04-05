Почему не стоит бояться епитимьи

Это слово пришло к нам с греческого языка, на котором оно звучит как епитимия (ἐπιτιμία) с ударением на последнем «и», и означает наказание, кара. Но церковная епитимья не столько наказание за грехи, сколько лекарство, способ врачевания душевных ран, нанесенных грехом, возможность восстановить потерянную связь с Богом и согласие с самим собой.

Не наказание, но лекарство

Русской православной церкви епитимью накладывают с великой осторожностью и любовью, чтобы согрешивший ни в коем случае не впал в ещё большее уныние и не накладывают вовсе, если христианин, осознав свою греховность, искренне раскаивается и решительно настроен больше не грешить. Епитимью, как правило, накладывают только в том случае, если верующий упорствует в грехе, — для вразумления. При этом священнослужитель должен хорошо знать самого человека и пребывать в уверенности, что епитимья пойдет ему во благо.

Поэтому обычно священнослужители внимательно относятся к новообращенным и не дают им никаких особенных молитвенных упражнений, из которых, как правило, состоит епитимья. Задача священника в приближении согрешившего к Христу, помочь осознать грехи и справиться. Поэтому епитимья накладывается только в исключительных случаях.

Епитимья — как справедливость

Кающемуся стоит вспомнить эпизод из Евангелия, в котором Христос посещает дом мытаря Закхея. Мытарь — это сборщик податей в Древнем Риме (на современном языке его бы назвали «коллектором»), человек без совести, который отвержен всеми и Богом тоже. И вот Иисус говорит такому «коллектору»: «…сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк.19: 5).

И неожиданно осознав, что он, отверженный, сегодня прощен и и возвышен Христом, Закхей сам накладывает на себя епитимью за совершенные грехи: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо!» В этом случае епитимья — чувство справедливости, возникшее в сердце кающегося, как возможность хоть как-то исправить то, что он наделал.

Православие понимает епитимью, как средство, которое человек, осознав свою неправоту перед Богом, принимает на себя, доказывая свое раскаяние. При этом само по себе наказание не снимает грех (любой грех прощается Богом, если человек искренне раскаивается и настроен изменить свою жизнь), это не индульгенция, это лекарство для души страждущей исправления.

Раньше было строже

Раньше в России накладывались весьма суровые епитимьи, например, существовала ссылка в монастырь на несколько лет, пока человек не осознавал глубины своего падения. В такую ссылку можно было попасть, упорствуя в ереси либо не соблюдая супружескую верность.

Схиархимандрит Иоанн Маслов своей книге «Об епитимьях» рассказывает случай, когда 1554 году поместный Собор епископов наложил на некоего дьяка Висковатого епитимью за ересь об иконопочитании.

В течение года дьяку пришлось плакать на паперти и рассказывать о своих грехах всем, входящим в храм, на второй год он мог присутствовать на службе только до литургии верных, а на третий — стоять вместе со всеми, но без права причаститься Святых Даров. Только через три года Висковатый был допущен до Евхаристии.

Епитимьи накладывались даже на царствующих особ. Известно, что решением Собора в 1575 году епитимья была наложена за четвёртый брак на Ивана Грозного.

Самым суровым наказанием для христианина всегда было и есть отлучение от Евхаристии. Такая епитимья назначалась только за тяжелые грехи. Было специальное указание относительно длительности отлучения, например, раскольников и еретиков не допускали к причастию до тех пор, пока не раскаются и не отрекутся от заблуждения. Прелюбодеев отлучали на 9–15 лет, убийц, колдунов и волшебников — на 25, гомосексуалистов — на 15, клятвопреступников и осквернителей могил — на 10 лет.

Кроме этого, в Российской империи епитимью мог наложить и гражданский суд — за вероотступничество, кощунство и клятвопреступление. В таких случаях решение суда передавалось в епархию, и за его исполнением следили священники.

С любовью к человеку

Сейчас, когда верующие живут среди искушений, священники накладывают епитимьи с осторожностью, чтобы ни в коем случае не оттолкнуть человека от Христа. Епитимьей может быть молитва, которую надо читать каждый день, дополнительные постные дни, оказание помощи и милостыни нуждающимся. Философ и богослов Иоанн Лествичник писал, что каждый из грехов побеждается противной ему добродетелью, то есть епитимья — одно из средств победы над грехом.

Епитимья накладывается на разные сроки, и верующий по большей части сам контролирует её выполнение, ведь это нужно прежде всего ему самому.

Строгая епитимья, такая, как отлучение от причастия или запрет на вхождение в храм сейчас употребляется крайне редко в особых случаях.