Ещё
МВД проверяет волонтеров чемпионата мира на причастность к терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД проверяет волонтеров чемпионата мира на причастность к терроризму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы МВД России Игорь Зубов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой волонтеров чемпионата мира по футболу — 2018 на предмет причастности к террористической деятельности. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Между правоохранительными органами и объединениями болельщиков накапливается информация по группам риска. Проверяются волонтеры, в том числе на причастность к террористической деятельности", — подчеркнул Зубов.
Также чиновник отметил, что МВД проверило антитеррористическую защищенность объектов мундиаля и все имеющиеся недостатки уже устраняются в быстром темпе.
"Убежден, что принятыми мерами мы обеспечим должный уровень безопасности, который станет важной вехой в укреплении безопасности и правопорядка", — заявил Зубков.
Ранее МВД официально разрешил проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Племянница рассказала о разговоре со Скрипалем незадолго до отравления Москва настаивает на участии экспертов России в расследовании дела Скрипаля Дочка "Росатома" спроектирует цифровую модель корабля-беспилотника
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
В Подмосковье обвалились цены на дачи39
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством44
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение