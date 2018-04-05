МВД проверяет волонтеров чемпионата мира на причастность к терроризму

"Между правоохранительными органами и объединениями болельщиков накапливается информация по группам риска. Проверяются волонтеры, в том числе на причастность к террористической деятельности", — подчеркнул Зубов.

Также чиновник отметил, что МВД проверило антитеррористическую защищенность объектов мундиаля и все имеющиеся недостатки уже устраняются в быстром темпе.

"Убежден, что принятыми мерами мы обеспечим должный уровень безопасности, который станет важной вехой в укреплении безопасности и правопорядка", — заявил Зубков.

Ранее МВД официально разрешил проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.