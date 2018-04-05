Намеченные на 5 апреля публичные слушания по застройке в Дмитровском проводиться не будут

Отменены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Москвы в части территории по адресу улица Лобненская, владение 13. Об этом сообщили в пресс-центре окружной комиссии в САО по вопросам градостроительства. Публичные слушания должны были состояться 5 апреля. «Процедура публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу ул. Лобненская, вл. 13 (кад. № 77:09:0002012:43), САО (Дмитровский) отменена», — говорится в сообщении пресс-центра. Отмечается, что изменения произошли по техническим причинам. (мю)