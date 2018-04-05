BTS перекрасились в брюнетов ради рекламы

Столько компаний пытается заключить контракт с, а — одна из немногих, кому это все же удалось. Ещё и в брюнетов заставила покраситься. И все это ради рекламы новых смартфонов. Сотрудники компании говорят:

«Ребята из стали мировыми звёздами благодаря их непрерывной работе и вложенным силами. А это поспособствует созданию нового образа для наших гаджетом, основанных на совершенстве и удобстве».

Видимо, со своими привычными волосами солисты группы показались не такими идеальными, как с чёрными. Конечно, здорово, что ребята положительно относятся к смене образа, только для фанатов — это дополнительный повод для волнения. Многие толком не понимают, как реагировать на такое преображение: то ли нравится, то ли настолько ужасно. Но пока одни поклонники в шоке, другие во всю публикуют фото с группой и ставят вот такой, уже популярный, хэштег #BTSBlackHairParty.