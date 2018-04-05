В Самаре суд запретил сайты, продававшие поддельные дипломы СамГУПС

Железнодорожный районный суд Самары признал запрещенными на территории Российской Федерации два интернет-контента с предложениями о продаже поддельных дипломов высших учебных заведений Самарской области , в том числе Самарского государственного университета путей сообщения, без прохождения обучения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Данные WEB-сайты выявлены работниками Куйбышевской транспортной прокуратуры в ходе мониторинга размещаемой в сети интернет информации, подпадающей под признаки запрещенной для распространения на территории Российской Федерации.

Действия, «рекламируемые» контентами, попадают под статью «Использование и (или) сбыт заведомо подложного документа» УК РФ, а использование гражданами поддельных документов при устройстве на работу без специальной подготовки может привести к аварийным ситуациям на железнодорожном транспорте, и создает угрозу безопасности перевозочного процесса.

С учетом данных обстоятельств транспортный прокурор обратился с соответствующими заявлениями в суд.