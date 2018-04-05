Ещё
В Самаре суд запретил сайты, продававшие поддельные дипломы СамГУПС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре суд запретил сайты, продававшие поддельные дипломы СамГУПС 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Железнодорожный районный суд Самары признал запрещенными на территории Российской Федерации два интернет-контента с предложениями о продаже поддельных дипломов высших учебных заведений Самарской области, в том числе Самарского государственного университета путей сообщения, без прохождения обучения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Данные WEB-сайты выявлены работниками Куйбышевской транспортной прокуратуры в ходе мониторинга размещаемой в сети интернет информации, подпадающей под признаки запрещенной для распространения на территории Российской Федерации.
Действия, «рекламируемые» контентами, попадают под статью «Использование и (или) сбыт заведомо подложного документа» УК РФ, а использование гражданами поддельных документов при устройстве на работу без специальной подготовки может привести к аварийным ситуациям на железнодорожном транспорте, и создает угрозу безопасности перевозочного процесса.
С учетом данных обстоятельств транспортный прокурор обратился с соответствующими заявлениями в суд.
После вступления в силу вынесенных по заявлениям прокурора судебных решений прокуратурой будет проконтролировано их фактическое исполнение.
АиФ-Самара: последние новости
В паводок на 22-х затороопасных участках малых рек проведут взрывные работы Власти Советского района встретились с жителями, не согласным со сменой УК Глава Самары: «Строительство крематория требует детального рассмотрения»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова51
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции263
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»641
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение