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Шарьинские власти объяснили, почему игрушки в память о погибших кемеровчанах оказались на помойке
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Шарьинские власти объяснили, почему игрушки в память о погибших кемеровчанах оказались на помойке 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Жители Шарьи до сих пор возмущены обращением с игрушками, которые люди приносили на стихийный мемориал в память о кемеровчанах, погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Все знаки скорби оказались на помойке, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Контейнер у дома культуры железнодорожников был просто переполнен мягкими игрушками.
Информация об этом появилась в социальных сетях, где люди начали активно обсуждать случившееся. Ситуацию нам прокомментировали в администрации Шарьи.
29 марта был заявлен митинг в память о погибших, люди принесли как новые игрушки, так и б/у. 2 числа эти игрушки уже были разбросаны, некоторыми дети успели поиграть, не понимая в силу возраста, что этого делать нельзя. В итоге компания, которая была ответственна за уборку данной территории, собрала игрушки и выкинула. Мы понимаем, что это оплошность, и впредь будем более внимательными, — рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Светлана ШУРЫГИНА.
Как рассказывают шарьинцы, все игрушки уже извлекли из контейнера, и их приводят в порядок, чтобы раздать детям из неблагополучных семей. Часть игрушек, которые были в хорошем состоянии, уже раздали.
Напомним, игрушки, собранные в разных регионах страны, должны были отправить в Кемерово. Из Костромы их забрали на прошлой неделе.
История о выкинутых игрушках уже дошла до Кемерово. Фотографию, на которой изображен переполненный мусорный контейнер, активно обсуждают в кемеровских пабликах.
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