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Эксперт прокомментировал сообщения СМИ Британии о «российской лаборатории» по производству ядов
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Эксперт прокомментировал сообщения СМИ Британии о «российской лаборатории» по производству ядов 

RT на русском 2 часа назад
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал публикацию газеты The Times о том, что британские спецслужбы установили местонахождение «секретной российской лаборатории», где якобы произвели вещество, с помощью которого было совершено отравление в Солсбери.
По его словам, подобные утечки в СМИ, вероятно, направлены на то, чтобы дать британскому руководству место для манёвра.
«Публикация в Times направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками, которых они жарко убеждали, что вещество именно российского происхождения. Поэтому думаю, что это такой манёвр, направленный на то, чтобы постепенно выпускать пар», — предположил эксперт.
Оленченко напомнил, что несколькими днями ранее руководитель британской лаборатории «Портон-Даун» заявлял, что учёные не смогли определить причастность России к разработке данного вещества.
«Если СМИ могут ссылаться на какие-то неведомые источники, интриговать, то руководитель лаборатории должен полагаться на эксперименты и факты. Сам себя он не опровергал, правительственные органы Великобритании также ничего не опровергали. Более того, после сделанного заявления руководителем лаборатории «Портон-Даун», МИД Великобритании изъял твит из своего аккаунта, где утверждалось, что то нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль, якобы имело российское происхождение», — рассказал он.
Ранее британская газета The Times сообщила о том, что британские спецслужбы установили местонахождение «секретной лаборатории» в России, где якобы было разработано нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
RT на русском: последние новости
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