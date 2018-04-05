В Кирове Фонду капитального ремонта ищут нового руководителя

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области объявило конкурс на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона, передает прес-служба областного правительства.

«Кандидаты могут подать заявления и необходимые документы в комиссию по проведению открытого конкурса на замещение вакантной должности с 4 по 24 апреля», — говорится в сообщении.

Вся конкурсная документация размещена на официальном сайте регионального правительства в разделе нормативных и правовых актов ведомства. Квалификационный экзамен запланирован на 14 мая.