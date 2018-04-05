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В Кирове Фонду капитального ремонта ищут нового руководителя
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В Кирове Фонду капитального ремонта ищут нового руководителя 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области объявило конкурс на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона, передает прес-служба областного правительства.
«Кандидаты могут подать заявления и необходимые документы в комиссию по проведению открытого конкурса на замещение вакантной должности с 4 по 24 апреля», — говорится в сообщении.
Вся конкурсная документация размещена на официальном сайте регионального правительства в разделе нормативных и правовых актов ведомства. Квалификационный экзамен запланирован на 14 мая.
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