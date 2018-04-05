Россия выступает против дальнейшего обострения отношений с ЕС

"Продолжается игра на обострение отношений в Европе, на обострение отношений между ЕС и Россией, — сказал он. — Растет внешнеполитическая напряженность, как мы констатируем это у себя в Москве. Сегодня на передний план опять выходят термины, которые употреблялись уже где-то в середине 1980-х годов: это деконфликтинг, разрядка, необходимость снижения международной напряженности".

"Хочу отметить, что дальнейшее обострение — это не наш путь", — подчеркнул Келин.