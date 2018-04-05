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Россия выступает против дальнейшего обострения отношений с ЕС
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Россия выступает против дальнейшего обострения отношений с ЕС 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Игра на обострение отношений с РФ в Европе продолжается, хотя Москва выступает против этого. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на IX форуме «Северного измерения».
"Продолжается игра на обострение отношений в Европе, на обострение отношений между ЕС и Россией, — сказал он. — Растет внешнеполитическая напряженность, как мы констатируем это у себя в Москве. Сегодня на передний план опять выходят термины, которые употреблялись уже где-то в середине 1980-х годов: это деконфликтинг, разрядка, необходимость снижения международной напряженности".
"Хочу отметить, что дальнейшее обострение — это не наш путь", — подчеркнул Келин.
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