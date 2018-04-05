В Феодосии пройдет день белорусской культуры

Крыму во Дворце культуры «Бриз» поселка Приморский 9 апреля пройдет второй республиканский фестиваль национальных культур славянских народов России «Родныя напевы». Он соберет несколько сотен участников из Симферополя Севастополя , Красноперекопского и Советского районов, Алушты , Феодосии и других населенных пунктов полуострова.

Праздник будет посвящен Дню единению народов Беларуси и России. Как рассказала «РГ» руководитель клуба славянской культуры «Сябровки», в программе фестиваля — выступления художественных коллективов и конкурсная программа с разными номинациями — хореография, художественное чтение, декоративное прикладное творчество и даже национальная кухня. Блеснуть своим мастерством смогут и дети до 14 лет, и взрослые.

В качестве гостей фестиваля выступят участники народного ансамбля крымскотатарского танца «Кара-Даг».

Организаторами Дня белорусской культуры выступают региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма», отдел культуры администрации Феодосии, «Дом дружбы народов» и дворец культуры «Бриз». Они рассчитывают, что праздник поможет сблизить народы полуострова и ближе узнать их культурные ценности. Самому яркому участнику фестиваля вручат специальный приз «Кветка радзімы».