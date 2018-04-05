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Мэр Новосибирска заявил, что город должен получить особый статус
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Мэр Новосибирска заявил, что город должен получить особый статус 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Новосибирск должен получить особый статус, чтобы гарантировать его дальнейшее развитие. Об этом заявил в четверг во время презентации стратегии развития Новосибирска до 2030 года мэр города Анатолий Локоть.
"На первое место предлагаю поставить систему управления и особый статус города. Нет никакого смысла обсуждать планы на десятилетия вперед, если нет единого центра принятия решений, если требуется множество согласований, а финансовое планирование заменено выпрашиванием субсидий. Речь не идет о предоставлении городу прав субъекта федерации, я хочу сразу прекратить дискуссии на эту тему. Проблема решается внесением соответствующих изменений в наши региональные законодательства, изменением в межбюджетные отношения", — сказал Локоть.
По словам мэра, особый статус позволит пересмотреть вопросы распределения налогов между городом и областью. В частности, речь идет о возвращении городу части НДФЛ. Ранее сообщалось, что поступление НДФЛ в бюджет Новосибирска было снижено с 40 до 30% в пользу регионального бюджета с 2014 года. На тот момент областные власти говорили, что мера временная и будет отменена, когда экономическая ситуация стабилизируется. Сокращение поступлений в казну от НДФЛ привело к росту дефицита городского бюджета и нехватке средств на ряд направлений, в том числе социальных.
Мэр уточнил, в новой стратегии развития большое внимание будет уделено транспортной составляющей, социальному развитию и созданию комфортной городской среды.
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