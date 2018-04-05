Судовладелец «Норда» планирует обратиться в Красный Крест

"Мы готовим обращение в Красный Крест с просьбой помочь в освобождении экипажа и нормального содержания всех до этого момента", — сказала Шевелева.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России . На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи . Судно отконвоировали в порт Бердянска . На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины . К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Позднее капитана Владимира Горбенко доставили в Херсон , где поместили в отделение СБУ . В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы. В среду вечером был доставлен из изолятора временного содержания в горбольницу Херсона с гипертоническим кризом.

Остальной экипаж остался в порту. Покидать судно, на котором находятся тонны гниющей рыбы, им запрещено с первого дня задержания.