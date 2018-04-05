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Судовладелец «Норда» планирует обратиться в Красный Крест
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Судовладелец «Норда» планирует обратиться в Красный Крест 

РИА Новости 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Керченский рыбколхоз имени 1 Мая, которому принадлежит арестованное крымское рыболовецкое судно «Норд», намерен обратиться в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в освобождении экипажа, сообщила РИА Новости представитель компании Анна Шевелева.
"Мы готовим обращение в Красный Крест с просьбой помочь в освобождении экипажа и нормального содержания всех до этого момента", — сказала Шевелева.
На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.
Позднее капитана Владимира Горбенко доставили в Херсон, где поместили в отделение СБУ. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы. В среду вечером был доставлен из изолятора временного содержания в горбольницу Херсона с гипертоническим кризом.
Остальной экипаж остался в порту. Покидать судно, на котором находятся тонны гниющей рыбы, им запрещено с первого дня задержания.
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