Минтранс Крыма предлагает перепрофилировать порты региона под пассажирские перевозки

«По заданию Минэкономразвития РФ , учитывая санкционную составляющую, нам, Минтрансу республики Крым и „Крымским морским портам“, дано поручение подготовить концепцию развития „Крымских морских портов“. Основная идея такова: нынешнюю инфраструктуру „Крымских морских портов“ перепрофилировать на рекреационную (пассажирскую) деятельность. Это пассажирские перевозки и „яхтенка“», — сказал глава крымского Минтранса.

«Что я имею в виду? Допустим, порт Евпатория находится в центре города. Ялта — центр города, Керчь — центр города. Правительство Российской Федерации поддерживает нас в том, чтобы не тащить грязные грузы — уголь, химию — туда даже с открытием мостового перехода (через Керченский пролив — ИФ) в части и грузового (автомобильного — ИФ) транспорта, и железнодорожного транспорта», — сказал И. Захаров.

По словам министра, концепция отработана и согласована с Федерацией яхтенного спорта РФ . «Она видит Крым идеальной площадкой с точки зрения яхтенного туризма. Почему? Потому что у нас достаточно большое количество портовой инфраструктуры, которую можно перепрофилировать, порты находятся друг от друга на расстоянии 50–60 миль так называемого дневного перехода. То есть, спортсмены-яхтсмены зашли в порт Керчь, погуляли там, затем перебазировались в Феодосию , дальше — в Ялту, Евпаторию, Севастополь и так далее», — сообщил И. Захаров.

«Концепция связывается и с развитием Севастополя как в перспективе рекреационного (пассажирского) порта, и с достаточно серьезным проектом развития Балаклавской бухты, который находится на контроле президента Российской Федерации», — отметил он.

По словам главы Минтранса Крыма, концепция нашла одобрение Минтранса России, Минэкономразвития РФ также поддержало ее. «Сейчас мы убираем шероховатости. Вскоре концепция будет согласована всеми заинтересованными сторонами — республикой Крым, Севастополем, муниципалитетами. Мы от муниципалитетов получили яркую поддержку. Они понимают, что инфраструктура, гидротехника в центре города позволит им внедрять какие-то инвестиционные проекты», — отметил глава Минтранса Крыма.

«Самый яркий пример — это Большой Сочи , оттуда убрали все грузовые перевозки, сейчас это так называемая «Гранд марина» и пассажирские перевозки. Будем надеяться, что в Ялте будет вторая Grand Marine, аналогичная сочинской», — сказал И. Захаров.

По его информации, Минэкономразвития РФ предложило подготовить техническое задание и «дает средства на разработку технико-экономического обоснования под эту концепцию и под, скажем так, перепрофилирование инфраструктуры под рекреационную составляющую». «В конце этого года в рамках технико-экономического обоснования будут рассмотрены результаты ТЭО, будут заложены какие-то стоимостные характеристики, и уже в следующем году начнется реализация мероприятий», — отметил глава Минтранса Крыма.

Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно находится в ведении Минтранса республики и имеет восемь филиалов: «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт», «Феодосийский торговый порт», «Ялтинский торговый порт», «Евпаторийский торговый порт», «Керченская паромная переправа», «Госгидрография» и «Порт-Терминал».