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Администрация Краснодара перейдет на электронный документооборот
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Администрация Краснодара перейдет на электронный документооборот 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Уже с июля 2017 года в муниципалитете работает группа по внедрению системы электронного документооборота и управления документацией.
«Это давно назрело, внутри администрации мы должны стремиться к тому, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей и перейти на электронную систему оборота документов, — заявил мэр Краснодара. — Это практично, удобно, и что важно — позволит быстрее рассматривать документы и обращения граждан, и плюс к этому — экономить бюджетные средства».
Новая система электронного документооборота сейчас внедряется в городских структурах: идет проверка оборудования, подготовка соответствующих правовых актов и регламентов, проводится обучение сотрудников. Первый этап внедрения новой системы стартует в двадцатых числах мая 2018 г, сообщает пресс-служба администрации города.
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