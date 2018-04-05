Ещё
Первые 175 дач в Самарской области попали под «лесную амнистию»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые 175 дач в Самарской области попали под «лесную амнистию» 

ТРК Губерния 23 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
175 дач жителей Самарской области попали под «лесную амнистию», сообщает региональный минлесхоз. Из них 157 участков находятся в садово-некоммерческом товариществе «Энтузиаст» Волжского района, остальные — в Отрадном, Тольятти, Безенчукском, Камышлинском, Елховском и Похвистневском районах. Сейчас оформляются документы еще 48 членам СНТ «Энтузиаст». Из государственного лесного реестра исключаются только те дачи, чьи собственники имеют «правоустанавливающие документы и претендуют на них на законных основаниях».
Напомним, в последние несколько лет сложилась парадоксальная ситуация: множество дачных участков по всей стране отнесли к землям лесного фонда, хотя у дач уже давно имелись собственники. Но если земля попадает в лесной реестр, она уже принадлежит государству. В августе прошлого года Государственная Дума приняла так называемый закон о «лесной амнистии». Суть его в том, что если физическое или юридическое лицо оформило право на участок из лесного фонда до 1 января 2007 года, когда вступил в силу Лесной кодекс, и участок не используется в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса ("Виды использования лесов"), то его можно будет перевести в другую категорию и сохранить за собой в собственности.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Методы борьбы с благотворителями-мошенниками обсудили в Самаре Самарец может лишиться бытовой техники из-за коммунальных долгов В Тольятти картами отремонтируют самые "убитые" дороги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции101
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»481
Российских олигархов ждет «сюрприз»426
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей45
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение