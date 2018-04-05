Первые 175 дач в Самарской области попали под «лесную амнистию» 

175 дач жителей Самарской области попали под «лесную амнистию», сообщает региональный минлесхоз. Из них 157 участков находятся в садово-некоммерческом товариществе «Энтузиаст» Волжского района, остальные — в Отрадном, Тольятти, Безенчукском, Камышлинском, Елховском и Похвистневском районах. Сейчас оформляются документы еще 48 членам СНТ «Энтузиаст». Из государственного лесного реестра исключаются только те дачи, чьи собственники имеют «правоустанавливающие документы и претендуют на них на законных основаниях».
Напомним, в последние несколько лет сложилась парадоксальная ситуация: множество дачных участков по всей стране отнесли к землям лесного фонда, хотя у дач уже давно имелись собственники. Но если земля попадает в лесной реестр, она уже принадлежит государству. В августе прошлого года Государственная Дума приняла так называемый закон о «лесной амнистии». Суть его в том, что если физическое или юридическое лицо оформило право на участок из лесного фонда до 1 января 2007 года, когда вступил в силу Лесной кодекс, и участок не используется в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса ("Виды использования лесов"), то его можно будет перевести в другую категорию и сохранить за собой в собственности.
Фото: pixabay.com