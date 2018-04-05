В Ростовской области при полевых работах жители нашли 13 снарядов времен ВОВ

Ростовской области днем, 4 апреля, рядом с хутором Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района обнаружили 13 снарядов времен ВОВ, пишет портал donday.ru.

Несколько жителей хутора во время работы в поле увидели часть торчащего из-под земли снаряда и сразу же сообщили в спасательные службы.

По сообщению пресс-службы департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, специалисты извлекли из земли 12 снарядов калибром 80 миллиметров и один калибром 150 миллиметров. Далее предстоит их разминирование, на что подана заявка.