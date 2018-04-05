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В ЛДПР призвали отказаться от труда мигрантов в России
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В ЛДПР призвали отказаться от труда мигрантов в России 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) заявил о необходимости отказаться в России от труда мигрантов. Об этом он заявил журналистам.
«Фракция ЛДПР настаивает на постепенном отказе от привлечения иностранной рабочей силы. Потому что дешевая и доступная миграционная рабочая сила, конечно же, нарушает наш рынок трудовых ресурсов», — сказал А. Диденко.
По его словам, из-за привлечения мигрантов к труду, жители регионов России не могут найти работу низкой квалификации.
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