В ЛДПР призвали отказаться от труда мигрантов в России

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко ЛДПР ) заявил о необходимости отказаться в России от труда мигрантов. Об этом он заявил журналистам.

«Фракция ЛДПР настаивает на постепенном отказе от привлечения иностранной рабочей силы. Потому что дешевая и доступная миграционная рабочая сила, конечно же, нарушает наш рынок трудовых ресурсов», — сказал А. Диденко.

По его словам, из-за привлечения мигрантов к труду, жители регионов России не могут найти работу низкой квалификации.