Чиновники не выполнили больше половины поручений президента 

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Патриарх Кирилл: любовь к деньгам – опасная духовная болезнь

Джонсон назвал «смехотворным» предложение России в ОЗХО

Уперлись в глухую стену. Тестирование школьников на наркотики может стать обязательным