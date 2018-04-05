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Чиновники не выполнили больше половины поручений президента
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Чиновники не выполнили больше половины поручений президента 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В обговоренные сроки не было выполнено 52,6% поручений главы государства за 2017 год. По сравнению с прошлым годом, данный показатель вырос на 3,8%. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по выполнению поручений президента РФ остается не на должном уровне, выяснили эксперты из аппарата Правительства РФ, передает Life.
Как писала «Русская планета», прокуроры районов и субъектов федерации, не желающие менять регион после истечения пятилетнего срока, рискуют быть уволенными. Соответствующий законопроект разработал и собирается в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
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