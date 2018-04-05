До адресата не дойдут: в Ростове нашли свалку из выброшенных квитанций

В Ростове на Западном снова нашли выброшенные квитанции. На этот раз — на улице Каширской. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители. На снимках видно, что на свалке лежат десятки писем

— Квитанции просто выбросили в мусорные баки на Каширской, 10. Это 91-е почтовое отделение . Все платежки лежат свежие, люди их наверняка ждут, — написал автор фотографий.

Оперативный комментарий у сотрудников «Почты России» получить не удалось. Редакция 161.ru отправила официальный запрос и опубликует ответ, как только его получит.

Похожий случай произошел в январе, тоже на Западном, в районе улицы Магнитогорской. Тогда на свалку выбросили 102 письма. В «Почте России» рассказали, что все квитанции распечатали заново и доставили по адресам.