Ещё
До адресата не дойдут: в Ростове нашли свалку из выброшенных квитанций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До адресата не дойдут: в Ростове нашли свалку из выброшенных квитанций 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове на Западном снова нашли выброшенные квитанции. На этот раз — на улице Каширской. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители. На снимках видно, что на свалке лежат десятки писем
— Квитанции просто выбросили в мусорные баки на Каширской, 10. Это 91-е почтовое отделение. Все платежки лежат свежие, люди их наверняка ждут, — написал автор фотографий.
Оперативный комментарий у сотрудников «Почты России» получить не удалось. Редакция 161.ru отправила официальный запрос и опубликует ответ, как только его получит.
Похожий случай произошел в январе, тоже на Западном, в районе улицы Магнитогорской. Тогда на свалку выбросили 102 письма. В «Почте России» рассказали, что все квитанции распечатали заново и доставили по адресам.
161.ru: последние новости
Маршрутка № 20 будет возить ростовчан в новом направлении Расширение южного подъезда к Платову обойдется в 1,4 миллиарда рублей Ремонт Большой Садовой в Ростове — на финишной прямой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции97
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»476
Российских олигархов ждет «сюрприз»425
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей43
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение