Лавров рассказал, что показала дискуссия в Гааге по «делу Скрипалей» 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дискуссия в Гааге на спецсессии исполкома Организации по запрещению химического оружия по «делу Скрипалей» показала, что уважающие себя страны в сказки не верят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
"Это только в известной книге Льюиса Кэролла ("Приключения Алисы в стране чудес" — ред.) Королева требует: сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушаем вердикт присяжных, виновен или невиновен. Но Льюис Кэролл все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят", — сказал он VII Московской конференции по международной безопасности.