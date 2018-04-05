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Лавров рассказал, что показала дискуссия в Гааге по «делу Скрипалей»
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Лавров рассказал, что показала дискуссия в Гааге по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дискуссия в Гааге на спецсессии исполкома Организации по запрещению химического оружия по «делу Скрипалей» показала, что уважающие себя страны в сказки не верят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
"Это только в известной книге Льюиса Кэролла ("Приключения Алисы в стране чудес" — ред.) Королева требует: сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушаем вердикт присяжных, виновен или невиновен. Но Льюис Кэролл все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят", — сказал он VII Московской конференции по международной безопасности.
В среду в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, предусматривающий совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери. Однако западные страны заблокировали его принятие.
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