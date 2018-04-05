Когда в Перми будут местные тепличные овощи?

Будет ли в Пермском крае развиваться тепличное хозяйство? Зачем нам привозные фрукты и овощи, когда можно выращивать свои?

«В Пермском крае работает несколько тепличных хозяйств, — отвечает зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанна Перевойко. — Самое крупное — «Теплицы Чайковского» — производит 80% от общего объёма производства овощей защищённого грунта сельхозорганизациями региона (площадь 2,6 га). Сейчас предприятие возводит в пром­зоне Сутузово дополнительную теплицу площадью 0,671 га.

Всего в прошлом году сельхозпредприятия Пермского края произвели 1,2 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Региональные власти сопровождают несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов для выращивания овощей, запланированных к реализации на территории региона».