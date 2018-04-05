Минпромторг создал новый список товаров, подпадающих под маркировку

Минпромторг РФ направил в правительство письмо с новым перечнем товаров, подпадающих под обязательную маркировку.

Как сообщают «Ведомости», в перечне оказались непродовольственные товары: духи, шины, блузки, пальто, бытовая химия, постельное бельё. Также туда попали продукты питания: рис, макароны, чай, кофе, консервы, мясные и рыбные продукты, детское питание, пиво, соки, минеральная вода, молочная продукция.

Федеральный чиновник сказал изданию, что это наиболее полный список из предложенных ранее. По его словам, обсуждение перечня товаров, которые могут попасть под маркировку, идёт постоянно. Окончательного решения в правительстве пока не приняли.

Сейчас в России маркируют меховые изделия, запущены пилотные проекты по маркировке лекарств и табачных изделий. 1 июня, как писал Sobesednik.ru , стартует тестовая маркировка обуви.

В 2017 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил, что скоро в РФ начнут маркировать верхнюю одежду, блузки, сорочки, туалетную воду, духи, фотокамеры и колёсные диски.