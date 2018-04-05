Рабочие Асбеста пожаловались на «ФОРЭС» в трудовую инспекцию

Три экс-сотрудника асбестовского филиала «ФОРЭС» обратились с жалобами в госинспекцию труда в Свердловской области . Мужчины обратили внимание ведомства на тяжелые и вредные условия работы и настоятельно попросили провести проверку предприятия. Об этом «Уралинформбюро» сообщила депутат гордумы Наталья Крылова.

"Основные претензии связаны с высокой запыленностью рабочих мест и отсутствием должного контроля безопасности при работе с химическими и токсическими материалами", — пояснила депутат.

Видео с признаниями экс-работников «ФОРЭСа» появилось в Сети. Один из асбестовцев рассказал, что получил химический ожог ягодицы, случайно присев на некое опасное вещество, хранящееся в открытом виде. У другого мужчины руки регулярно покрывались пятнами.

"За смену уходило 4 респиратора. Пыль, грязь. Пятна выступали на руках. Вымоешься, домой приходишь — все руки в пятнах. Задыхался там. На заводе работали в основном пенсионеры — им деваться некуда, а молодежь бежала. Если долго там проработаешь, проблемы со здоровьем неизбежны", — пояснил уралец.

Еще один асбестовец, проработавший на «Форэсе» 3 года в должности электрослесаря, отмечает, что «дышать внутри цеха (по производству пропантов — прим. ред.) вообще невозможно, слишком много пыли». «При этом завод дымит очень сильно, особенно вечером и ночью. Зимой снег розовый от вредных выбросов. Своим производством завод мешает дышать всему городу», — написал мужчина в заявлении в госинспекцию.

Горожане начали активную кампанию против «ФОРЭСа» в середине января 2018-го. Тогда они сетовали на испорченные заводом землю и воздух, а затем вручили руководству предприятия открытое обращение с просьбой предоставить информацию о периодичности и составе выбросов.

Ответа жители Асбеста и "Уралинформбюро" , направившее в головной офис компании аналогичный запрос, не получили. 27 февраля горожане провели серию одиночных пикетов.

Ранее стало известно, что асбестовский филиал «ФОРЭС» минимум четыре раза нарушил природоохранное законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха. Такое заключение сделал департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО.

В начале марта Росприроднадзор приостановил действие разрешения на выбросы в атмосферу, выданного асбестовскому отделению ООО «ФОРЭС» по причине нарушения нормативов.

Отделение «ФОРЭСа» в Асбесте существует более 10 лет. Оно специализируется на производстве пропантов — керамических гранул различных фракций которые востребованы прежде всего при добыче нефти и газа методом гидроразрыва пласта.

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