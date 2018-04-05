Торговым объектам Удмуртии начнут выдавать паспорта безопасности

Ижевск. Удмуртия . Торговым объектам Удмуртии будут выдавать паспорта безопасности. В республике их насчитывается около 200, из которых больше 70 находятся в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В настоящее время формируется перечень торговых центров. Каждый из них отнесут к одной из категорий безопасности.

Чтобы получить паспорт, центрам нужно выполнить конкретные мероприятия по повышению антитеррористической защищённости. Документ торговая точка получит по результатам работы комиссии, в которую войдут правообладатели, эксперты управления Росгвардии и регионального ГУ МЧС

Ряд объектов и гостиниц уже имеют паспорта, их потребуется привести в соответствие с новыми требованиями.

Отметим, процедура получения документа бесплатна.