Торговым объектам Удмуртии начнут выдавать паспорта безопасности 

Ижевск. Удмуртия. Торговым объектам Удмуртии будут выдавать паспорта безопасности. В республике их насчитывается около 200, из которых больше 70 находятся в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В настоящее время формируется перечень торговых центров. Каждый из них отнесут к одной из категорий безопасности.
Чтобы получить паспорт, центрам нужно выполнить конкретные мероприятия по повышению антитеррористической защищённости. Документ торговая точка получит по результатам работы комиссии, в которую войдут правообладатели, эксперты управления Росгвардии и регионального ГУ МЧС.
Ряд объектов и гостиниц уже имеют паспорта, их потребуется привести в соответствие с новыми требованиями.
Отметим, процедура получения документа бесплатна.