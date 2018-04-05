Ещё
Торговым объектам Удмуртии начнут выдавать паспорта безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговым объектам Удмуртии начнут выдавать паспорта безопасности 

ИА «Сусанин» 33 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Торговым объектам Удмуртии будут выдавать паспорта безопасности. В республике их насчитывается около 200, из которых больше 70 находятся в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В настоящее время формируется перечень торговых центров. Каждый из них отнесут к одной из категорий безопасности.
Чтобы получить паспорт, центрам нужно выполнить конкретные мероприятия по повышению антитеррористической защищённости. Документ торговая точка получит по результатам работы комиссии, в которую войдут правообладатели, эксперты управления Росгвардии и регионального ГУ МЧС.
Ряд объектов и гостиниц уже имеют паспорта, их потребуется привести в соответствие с новыми требованиями.
Отметим, процедура получения документа бесплатна.
ИА «Сусанин»: последние новости
Удмуртия в минуту: год Соловьева под арестом и школы без охраны 70% жителей и предприятий Удмуртии к концу года будут пользоваться электронными услугами СМИ: в Екатеринбурге органы опеки требовали деньги за помощь в усыновлении детей-сирот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции103
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»483
Российских олигархов ждет «сюрприз»429
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей46
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение