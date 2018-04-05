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На автодорожной арке Крымского моста смонтировали обтекатели
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На автодорожной арке Крымского моста смонтировали обтекатели 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На фасаде автодорожной арки Крымского моста завершен монтаж обтекателей, которые минимизируют воздействие ветра на конструкцию и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала.
Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», монтаж обтекателей проведен без ограничения судоходства по Керчь-Еникальскому каналу. Сами конструкции спроектированы с учетом частых в Керченском проливе штормов. Для изучения аэродинамических нагрузок были проведены специализированные исследования.
— Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 метров в секунду, — рассказал заместитель директора по проектированию «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас. — Результаты натурных испытаний позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей — как крыло самолета. Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный «карниз» по фасаду арки.
Параллельно на автодорожной арке продолжается монтажфункциональных элементов автодороги: установлены все 14 мачт наружного освещения, на внешних полосах движения — барьерное ограждение. Завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона. Также на арке уже смонтированы смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, молниезащита и заземление, элементы системы мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационная и судовая сигнализации.
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