Ещё
Поклонники Натальи Водяновой восхитились музыкальным талантом ее дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонники Натальи Водяновой восхитились музыкальным талантом ее дочери 

Letidor.ru 35 минут назад
Фото: Letidor.ru
Супермодель Наталья Водянова решила похвастаться достижением своей дочери в Instagram. 12-летняя Нева успешно сдала экзамен по игре на рояле. А ее мама засняла этот момент и решила поделиться исполнением дочери в соцсетях.
Экзамен сдали на отлично. Судьи не были очень строги, 😅❤️
подписала ролик Наталья Водянова.
Девочка, по словам мамы, исполнила произведения Петра Ильича Чайковского и испанского композитора Хоакина Турина.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 4 Апр 2018 в 8:27 PDT  Подписчиками модели игра ее дочери на рояле пришлась по душе. Они не смогли сдержаться от восхищенных комментариев в адрес Невы. «Ого! Она одаренная девочка! Мне нравится, как она играет. Прекрасно исполнено, Нева!», «Поздравляю вас и Неву, это успех и заслуга мамы и дочки! Умница девочка!», «Молодец! Красавица и умница», «Очень красиво, большой талант», «Талантливая девочка! 👍🏼», — пишут пользователи.
Кстати, в разделе Instagram Stories Наталья Водянова показала момент, как Нева заканчивает свою игру на рояле и уходит к маме в зрительный зал. В ролике видно, что девочка очень сильно волновалась и переживала.
Напомним, всего Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 16-летнего Лукаса, 12-летнюю Неву, десятилетнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а также трехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно. Самого младшего члена семьи модель начала показывать в Instagram совсем недавно. Раньше она предпочитала скрывать Романа от посторонних глаз. Заметим, что семья занимает очень важное место в жизни Натальи Водяновой. Дети, особенно старший Лукас, часто помогают маме в благотворительных акциях.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Ноя 20, 2017 at 8:24 PST  Фото: Instagram / @natasupernova
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Певица Ханна впервые станет мамой Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности Дочь Геннадия Хазанова показала редкое фото внучки артиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции101
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»481
Российских олигархов ждет «сюрприз»426
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей45
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение