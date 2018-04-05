Поклонники Натальи Водяновой восхитились музыкальным талантом ее дочери

Супермодель Наталья Водянова решила похвастаться достижением своей дочери в Instagram. 12-летняя Нева успешно сдала экзамен по игре на рояле. А ее мама засняла этот момент и решила поделиться исполнением дочери в соцсетях.

Экзамен сдали на отлично. Судьи не были очень строги, 😅❤️

подписала ролик Наталья Водянова.

Девочка, по словам мамы, исполнила произведения Петра Ильича Чайковского и испанского композитора Хоакина Турина.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 4 Апр 2018 в 8:27 PDT Подписчиками модели игра ее дочери на рояле пришлась по душе. Они не смогли сдержаться от восхищенных комментариев в адрес Невы. «Ого! Она одаренная девочка! Мне нравится, как она играет. Прекрасно исполнено, Нева!», «Поздравляю вас и Неву, это успех и заслуга мамы и дочки! Умница девочка!», «Молодец! Красавица и умница», «Очень красиво, большой талант», «Талантливая девочка! 👍🏼», — пишут пользователи.

Кстати, в разделе Instagram Stories Наталья Водянова показала момент, как Нева заканчивает свою игру на рояле и уходит к маме в зрительный зал. В ролике видно, что девочка очень сильно волновалась и переживала.

Напомним, всего Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 16-летнего Лукаса, 12-летнюю Неву, десятилетнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом , а также трехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно . Самого младшего члена семьи модель начала показывать в Instagram совсем недавно. Раньше она предпочитала скрывать Романа от посторонних глаз. Заметим, что семья занимает очень важное место в жизни Натальи Водяновой. Дети, особенно старший Лукас, часто помогают маме в благотворительных акциях.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Ноя 20, 2017 at 8:24 PST Фото: Instagram / @natasupernova

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