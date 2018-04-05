Windows 10: как отключить проверку цифровой подписи драйвера

Иногда нам жизненно необходимо установить неподписанный драйвер устройства — например, любимого принтера или сканера. Но сделать это мы не можем, потому что операционная система на компьютере слишком умна и не дает нам сделать такую глупость, как инсталляция древних «дров» из неизвестного источника. Неужели слишком умную ОС никак не победить? Ничего подобного! Для этого существует, как минимум, два способа.

Отключить проверку цифровой подписи драйвера в UEFI

Для начала следует отметить, что это руководство сработает только в том случае, если на вашем компьютере используется UEFI, а не более ранний BIOS. Обычно UEFI установлен, если вы приобрели свой компьютер с Windows 8 или 10, или же если сам ПК был выпущен после 2012 года.

Итак, сначала запустите UEFI. Сделать это достаточно просто. Зайдя в операционную систему, надо нажать на значок уведомлений и выбрать пункт «Все параметры». После этого в настройках следует открыть пункт «Обновление и безопасность» > «Восстановление».

Если UEFI открылся в синем дизайне, выберите «Устранение неполадок». В разделе «Дополнительные параметры» вы найдете «Параметры загрузки». Эта кнопка отобразит все доступные параметры запуска. С помощью клавиши выберите опцию «Отключить обязательную проверку подписи драйверов». После этого вы можете установить неподписанный драйвер.

Отключить проверку цифровой подписи драйвера из ОС Для тех, кто побаивается лезть в настройки материнской платы, есть и другой способ, позволяющий отключить проверку подписи драйвера из самой системы. Для этого одновременно нажмите клавиши и — в правом нижнем углу экрана откроется небольшое меню.

Выберите опцию «Выполнить (администратор)» и подтвердите запрос нажатием «Да».

В новом окне командной строки введите команду «BCDEDIT -Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS» без кавычек и подтвердите с помощью.

Затем введите команду «BCDEDIT -SET TESTSIGNING ON» и подтвердите снова с помощью.

Теперь вы можете устанавливать неподписанные драйвера под Windows 10. Следует, впрочем, оговориться: если инструкции не работают, добавьте к «–» две косые черты, или два слэша, —«/».

Отключение этой опции возможно через команду «BCDEDIT –Set LoadOptions EENABLE_INTEGRITY_CHECKS» >«BCDEDIT –Set TESTSIGNING OFF».

Фото: pixabay.com, ichip.ru Читайте также:

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