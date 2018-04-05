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Готовьтесь загадывать желания: над Екатеринбургом прольётся звездопад
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Готовьтесь загадывать желания: над Екатеринбургом прольётся звездопад 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
В конце апреля в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть, как падают звёзды. Как рассказал Е1.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, 22 апреля пройдет метеорный поток Лириды.
— Радиант потока будет находиться практически над головой утром 22 апреля. Однако интенсивность потока невелика и составит около двух десятков метеоров в час, — сказал он.
Эффектнее всего смотреть за звездопадом за городом, тем более что звёздный дождь пройдет в выходной.
А вечером 18 апреля будет возможность полюбоваться красивым астрономическим пейзажем — тонкой Луной в окружении двух ярких рассеянных звездных скоплений — Плеяды и Гиады — и ярчайшей планеты Венеры.
— Можно получить эффектные снимки на фоне пейзажа, если фотоаппарат владельца поддерживает выдержку более 1 секунды, — рассказал Владилен Санакоев.
А в ночь с 6 на 7 апреля в небе над Екатеринбургом разобьются на пары 4 планеты.
Не забывайте делиться с нами удачными астрономическими снимками, присылайте их на почту news@corp. e1.ru.
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