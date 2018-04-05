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Эксперт Росреестра идет под суд под Волгоградом за ложные сведения в ЕГРП
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Эксперт Росреестра идет под суд под Волгоградом за ложные сведения в ЕГРП 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Эксперт межмуниципального отдела по Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра предстанет перед судом в Волгоградской области за внесение фиктивных данных в ЕГРП.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной прокуратуре, 18 февраля 2014 года по просьбе приятеля женщина переоформила на него право собственности на земельный участок площадью два гектара, расположенный на берегу Волги в Ленинском районе. В качестве основания для перехода права собственности выступил подложный договор дарения участка от имени человека, который на тот момент уже умер. Нарушение закона вскрылось в ходе проверки прокуратуры.
Специалист Росресстра признала в вину в содеянном, теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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