Эксперт Росреестра идет под суд под Волгоградом за ложные сведения в ЕГРП

Эксперт межмуниципального отдела по Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра предстанет перед судом в Волгоградской области за внесение фиктивных данных в ЕГРП. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной прокуратуре, 18 февраля 2014 года по просьбе приятеля женщина переоформила на него право собственности на земельный участок площадью два гектара, расположенный на берегу Волги в Ленинском районе. В качестве основания для перехода права собственности выступил подложный договор дарения участка от имени человека, который на тот момент уже умер. Нарушение закона вскрылось в ходе проверки прокуратуры Специалист Росресстра признала в вину в содеянном, теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.