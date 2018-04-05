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Воронежские прокуроры потребовали блокировки сайтов с инструкциями по шоплифтингу
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Воронежские прокуроры потребовали блокировки сайтов с инструкциями по шоплифтингу 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Подростки воруют из супермаркетов зачастую ради развлечения. В Семилукском районе прокуроры обратились в суд с исками о блокировке сайтов, где подростки обсуждают способы воровства из магазинов. Речь идёт о четырёх сайтах в интернете, рассказали в прокуратуре Воронежской области в среду, 4 апреля. На этих ресурсах школьники обсуждают воровство в сетевых магазинах, публикуют инструкции по совершению краж и ухода от ответственности, в том числе про технические средства и психологические приёмы. Анализируя проблему, прокуроры отметили, что часто воронежские подростки воруют из магазина не от нужды, а ради развлечения. Им хочется относить себя к движению шоплифтеров — людей, которые незаметно воруют товары из крупных супермаркетов ради острых ощущений. При этом расплачиваются за это развлечение подростков в некоторых случаях продавцы из своего кармана.
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