Ростовчане пожаловались на качество воды

В Ростове-на-Дону жители многоэтажки по адресу улица Туполева, 11, пожаловались на качество воды, которая течет из их кранов. Однако сделали они это вовсе не по телефонам ресурсоснабжающих организаций, а в популярном паблике в социальных сетях.

«Вот такая вода у нас на Туполева, 11, уже вторую неделю! Купаться в этом невозможно! ЖКХ «Возрождение» и Водоканал, обратите внимание! Прошу поддержать лайками», — написал один из жителей дома.

«Поддержала лайком, легче стало?», — добавила девушка-пользователь.

«Люди, вы реально думаете, что лайки помогут вам решить проблему? ЖКХ сидит и ждет посты в VK», — отметил один из комментаторов под публикацией. Но нашлись и те, кто обратил внимание, что неплох уже тот факт, что вода уже идет, и пошутил над проблемами жителей 2-го поселка Оржоникидзе.

Напомним, в середине апреля на ряде улиц в Ростове-на-Дону временно прекратится подача горячей воды.